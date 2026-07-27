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SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

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28.07.2026 14:19:40

SAFRAN Outperform

SAFRAN
318.28 CHF 2.10%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Der Triebswerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe im zweiten Quartal glänzend abgeschnitten, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Ausblick auf allen relevanten Ebenen angehoben worden./rob/mf/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 05:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 05:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
410.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
343.40 € 		Abst. Kursziel*:
19.39%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
343.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.39%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
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