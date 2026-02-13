SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
299.76CHF
19.70CHF
7.03 %
10:14:10
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.02.2026 08:21:55
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Der Free Cashflow habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Ken Herbert am Freitag nach den Zahlen des Rüstungskonzerns. Der erhöhte Ausblick bis 2028 sei positiv, die Markterwartungen lägen allerdings bereits am oberen Rand./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
312.40 €
|
Abst. Kursziel*:
8.83%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
328.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.60%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|08:53
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:23
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|09.01.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|300.43
|7.27%
