Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’403 -0.1%  SPI 18’466 -0.2%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’318 0.2%  Euro 0.9313 0.0%  EStoxx50 5’990 -0.1%  Gold 4’593 1.8%  Bitcoin 72’164 -0.9%  Dollar 0.7971 -0.4%  Öl 63.1 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Idorsia36346343Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526
Top News
BYD-Aktie freundlich: Neue Submarke für Fahrdienste wird offenbar eingeführt
Amazon-Aktie nach schwachem Börsenjahr: Chancen auf Trendwende?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
DroneShield-Aktie in Rot: Fehlende Impulse zum Wochenstart - wann kommt neuer Schwung?
ABB-Aktie trotzdem im Minus: Auftrag für Elektroantriebe für Fähren in Kanada erhalten
Suche...
eToro entdecken

SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

296.21
CHF
2.72
CHF
0.93 %
11:54:17
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.01.2026 10:11:31

SAFRAN Buy

SAFRAN
296.21 CHF 0.93%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter setzt laut seiner Einschätzung vom Sonntag nach wie vor auf Rüstungswerte. Die US-Militäraktion in Venezuela sowie die Grönland-Frage hätten die geopolitische Unsicherheit weiter erhöht. Seine Erwartung eines Dekade langen Anstiegs der europäischen Rüstungsausgaben sieht er bestätigt. Die Rüstungsbranche sei zudem niedriger bewertet als der Bereich zivile Luftfahrt./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
318.10 € 		Abst. Kursziel*:
10.03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
317.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.10%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?