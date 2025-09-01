Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’285 -0.2%  SPI 17’028 -0.2%  Dow 45’530 0.0%  DAX 23’654 -0.6%  Euro 0.9324 -0.1%  EStoxx50 5’352 -0.2%  Gold 3’659 0.6%  Bitcoin 89’512 0.7%  Dollar 0.7944 0.1%  Öl 67.0 1.1% 
SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

267.98
CHF
-2.39
CHF
-0.89 %
01.09.2025
BRXC
09.09.2025 14:29:03

SAFRAN Buy

SAFRAN
267.98 CHF -0.89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach wöchentlichen Daten der Website Flighradar24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Im Vergleich zur Vorwoche seien die kommerziellen Flugbewegungen zwar um 1,5 Prozent zurückgegangen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im September seien sie bislang aber 15 Prozent höher als 2019 vor der Pandemie. Nach einer konjunkturellen Abschwächung im Juni und Juli habe das Flugaufkommen im August wieder angezogen und dies setze sich fort. Das Flugaufkommen sei besonders kritisch für Unternehmen wie Rolls-Royce, Safran oder MTU, die stark im Wartungs- und Instandhaltungsbereich aktiv sind./tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 02:29 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 02:29 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
278.30 € 		Abst. Kursziel*:
25.76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
279.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.09%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

