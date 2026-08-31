Ryanair-Aktie: Was Analysten von Ryanair erwarten

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Ryanair-Aktie preis.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 30,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 6,54 EUR zum aktuellen FSE-Stand der Ryanair-Aktie von 23,46 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 30,00 EUR 27,88 20.08.2026 Bernstein Research 30,00 EUR 27,88 11.08.2026

Redaktion finanzen.ch