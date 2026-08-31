Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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31.08.2026 18:00:38
Ryanair-Aktie: Was Analysten von Ryanair erwarten
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Ryanair-Aktie im Überblick.
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Ryanair-Aktie preis.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 30,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 6,54 EUR zum aktuellen FSE-Stand der Ryanair-Aktie von 23,46 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|30,00 EUR
|27,88
|20.08.2026
|Bernstein Research
|30,00 EUR
|27,88
|11.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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