Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
28.17EUR
-0.46EUR
-1.61 %
09:21:54
BMN
26.01.2026 08:16:45
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Billigflieger habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Harry Gowers in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Experte verwies auf die Preisgestaltung und die Kontrolle der Stückkosten. Die Prognose für den Nettogewinn erscheine konservativ./rob/la/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Ryanair
22.01.26
|Ryanair-Aktie im Blick: Wortgefecht mit Elon Musk sorgt für Aufmerksamkeit (finanzen.ch)
21.01.26
|WEF 2026 Ryanair-Chef O'Leary: Europa muss Trump die Stirn bieten (AWP)
20.01.26
|Musk lässt bei X über Kauf von Ryanair abstimmen (AWP)
20.01.26
|Ryanair-Aktie im Fokus: Kauft Elon Musk jetzt Ryanair? Ein X-Post schürt Übernahmefantasien (finanzen.ch)
15.01.26
|Ryanair-Aktie legt zu: Elf neue Routen angekündigt (AWP)
11.01.26
|Erste Schätzungen: Ryanair stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
31.12.25
|Dezember 2025: So schätzen Experten die Ryanair-Aktie ein (finanzen.net)
23.12.25
|Ryanair-Aktie: Italiens Kartellbehörde verhängt Millionenbusse (AWP)
Analysen zu Ryanair
