Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Er bezeichnet aber Easyjet und Jet2 als seine favorisierten Aktien./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.