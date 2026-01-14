Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
28.46EUR
-0.05EUR
-0.18 %
09:43:46
BMN
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.01.2026 07:53:45
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Er bezeichnet aber Easyjet und Jet2 als seine favorisierten Aktien./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
31.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28.16 €
|
Abst. Kursziel*:
11.86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.68%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ryanair
|
11.01.26
|Erste Schätzungen: Ryanair stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
31.12.25
|Dezember 2025: So schätzen Experten die Ryanair-Aktie ein (finanzen.net)
|
23.12.25
|Ryanair-Aktie: Italiens Kartellbehörde verhängt Millionenbusse (AWP)
|
07.12.25
|Urteil: Fluggastportal darf Ryanair nicht schlechtreden (AWP)
|
30.11.25
|Was Analysten von der Ryanair-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
28.11.25
|Ryanair-Aktie im Minus: Rabattprogramm gestoppt (AWP)
|
14.11.25
|Aktien von Ryanair, Lufthansa und Co.: Gesenkte deutsche Luftverkehrssteuer soll Tourismus und Airlines entlasten (AWP)
|
06.11.25
|Ryanair-Aktie tiefer: Billiigflieger zwingt Passagiere auf den digitalen Weg (AWP)
Analysen zu Ryanair
|07:53
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:53
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:53
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|01.12.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|28.48
|-0.11%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:34
|
Barclays Capital
Danone Overweight
|08:33
|
Barclays Capital
ASML NV Equal Weight
|08:27
|
Barclays Capital
Knorr-Bremse Underweight
|08:26
|
Barclays Capital
Vestas Wind Systems A-S Underweight
|08:25
|
Barclays Capital
Siemens Underweight
|08:19
|
Barclays Capital
KION GROUP Overweight
|08:19
|
Barclays Capital
Siemens Energy Equal Weight