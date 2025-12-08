Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’921 -0.1%  SPI 17’767 -0.1%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’005 -0.1%  Euro 0.9370 0.0%  EStoxx50 5’714 -0.2%  Gold 4’207 0.2%  Bitcoin 73’715 1.5%  Dollar 0.8042 0.0%  Öl 63.9 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Sandoz-Aktie auf grünem Terrain: Übernahme von Just-Evotec Biologics EU SAS abgeschlossen
Analyse: RBC Capital Markets vergibt Underperform an Swiss Re-Aktie
Klöckner-Aktie schnellt hoch: Verhandlungen über mögliches Übernahmeangebot bestätigt
Molecular Partners-Aktie fester: Biotechunternehmen meldet positive Daten zu MP0533
TUI-Aktie in Grün: Reisekonzern erwartet steigende Reisepreise
Suche...
eToro entdecken

Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

27.77
EUR
0.06
EUR
0.22 %
09:13:10
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.12.2025 07:47:45

Ryanair Market-Perform

Ryanair
27.77 EUR 0.22%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Market-Perform" belassen. Fortgesetzte Angebotsengpässe nährten einen robusten Ausblick für die Kurzstrecke, schrieb Alex Irving in seinem am Montag vorliegenden Ausblick zu europäischen Fluggesellschaften. Taktisch spreche in diesem Umfeld einiges für Easyjet im Vergleich zu Ryanair, nach der vergleichsweise schlechten Kursentwicklung von Easyjet./mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 01:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ryanair Market-Perform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
27.71 € 		Abst. Kursziel*:
1.05%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
27.77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.83%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten