Novartis-Aktie: Ianalumab bekommt Breakthrough-Status in den USA

Die Auszeichnung basiert auf klinischen Daten, einschliesslich Phase-III-Studien, und soll die Entwicklung und Überprüfung von Therapien für ernste Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf beschleunigen, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte.

Novartis plant, ab Anfang 2026 weltweite Zulassungsanträge einzureichen.

Das Sjögren-Syndrom ist laut Communiqué nach rheumatoider Arthritis die zweithäufigste rheumatische Autoimmunerkrankung. Bisher gibt es keine gezielte Therapie. Bei Ianalumab handelt es sich um einen Antikörper, der bestimmte Immunzellen, sogenannte B-Zellen, hemmt und so Entzündungen und Gewebeschäden reduziert.

Basel (awp)