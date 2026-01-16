Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’414 -0.5%  SPI 18’528 -0.4%  Dow 49’416 -0.1%  DAX 25’297 -0.2%  Euro 0.9316 -0.1%  EStoxx50 6’029 -0.2%  Gold 4’595 -0.5%  Bitcoin 76’287 -0.7%  Dollar 0.8032 0.0%  Öl 64.2 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Sika41879292NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Bayer-Aktie profitiert: Supreme Court befasst sich mit Glyphosat-Fall
Strategiewechsel bei Hybriden: Ford verhandelt wohl mit BYD - Anleger reagieren vorsichtig
UBS-Aktie: Fusion von drei Immobilienfonds überwindet eine Hürde
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Novartis-Aktie: Ianalumab bekommt Breakthrough-Status in den USA
Suche...
Plus500 Depot
Sjögren-Syndrom 16.01.2026 20:40:36

Novartis-Aktie: Ianalumab bekommt Breakthrough-Status in den USA

Novartis-Aktie: Ianalumab bekommt Breakthrough-Status in den USA

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat Ianalumab von Novartis den Status einer Breakthrough Therapy für die Behandlung des Sjögren-Syndroms erteilt.

Die Auszeichnung basiert auf klinischen Daten, einschliesslich Phase-III-Studien, und soll die Entwicklung und Überprüfung von Therapien für ernste Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf beschleunigen, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte.

Novartis plant, ab Anfang 2026 weltweite Zulassungsanträge einzureichen.

Das Sjögren-Syndrom ist laut Communiqué nach rheumatoider Arthritis die zweithäufigste rheumatische Autoimmunerkrankung. Bisher gibt es keine gezielte Therapie. Bei Ianalumab handelt es sich um einen Antikörper, der bestimmte Immunzellen, sogenannte B-Zellen, hemmt und so Entzündungen und Gewebeschäden reduziert.

awp-robot/cg/cf

Basel (awp)

Weitere Links:

Novartis-Aktie im Plus: Neue Radioliganden-Therapie-Produktionsstätte in Florida geplant

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

16:05 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Moderna, Pfizer
09:34 Marktüberblick: Versorger gesucht
09:07 SMI bleibt im Rekord-Modus
07:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Geht die Rally weiter?
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’939.04 19.53 S80BSU
Short 14’217.44 13.89 SQ3B6U
Short 14’756.20 8.87 BRWSBU
SMI-Kurs: 13’413.59 16.01.2026 17:31:52
Long 12’819.60 19.53 SSQBNU
Long 12’518.27 13.61 SXTBSU
Long 12’003.39 8.98 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
TSMC-Aktie im Fokus: NVIDIA-Auftragsfertiger überzeugt mit Quartalsgewinn in Rekordhöhe
Partners Group-Aktie klettert kräftig: Verwaltetes Vermögen in 2025 gesteigert
DroneShield-Aktie zieht an: Neue Aufträge in Sicht - Verteidigungsfantasie blüht auf
Aktien von TKMS, Rheinmetall & RENK im Minus: Gewinnmitnahmen oder nachhaltige Schwäche?
Meta Platforms-Aktie im Fokus: Kooperation mit Google könnte NVIDIA unter Druck setzen
Hochdorf ruft Bimbosan-Babynahrung zurück
thyssenkrupp: IG Metall gegen weiteren Stellenabbau - Aktie dreht ins Minus
SMI schliesst nach Rekord etwas fester -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen gehe stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen beenden Handel leichter
UBS-Aktie schliesslich schwächer: Erste Genehmigung für nationale Bankenlizenz in den USA erhalten

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 03/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 03/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
21:05 Trump: Absage von Hinrichtungen im Iran hatte Einfluss
21:03 Devisen: Euro bleibt unter 1,16 Dollar
21:01 Trump: Derzeit kein Grund für Militäreinsatz in Minneapolis
21:02 Bayer-Aktie zieht an: Fortschritt im Glyphosat-Streit - Anhörung vor US Supreme Court
20:13 Worthington Steel hält an Führung von Klöckner fest
20:00 Aktien New York: Dow tritt auf der Stelle
19:49 Merz: Emanzipation Europas von den USA nötig
19:46 Ukraine kündigt Gespräche mit USA für Samstag an
20:12 Trump dämpft Erwartungen an Hassett als möglichen Fed-Chef
20:05 Microsoft-Aktie im Plus: OpenAI plant Einführung von Werbung in ChatGPT