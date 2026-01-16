|Sjögren-Syndrom
Novartis-Aktie: Ianalumab bekommt Breakthrough-Status in den USA
Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat Ianalumab von Novartis den Status einer Breakthrough Therapy für die Behandlung des Sjögren-Syndroms erteilt.
Novartis plant, ab Anfang 2026 weltweite Zulassungsanträge einzureichen.
Das Sjögren-Syndrom ist laut Communiqué nach rheumatoider Arthritis die zweithäufigste rheumatische Autoimmunerkrankung. Bisher gibt es keine gezielte Therapie. Bei Ianalumab handelt es sich um einen Antikörper, der bestimmte Immunzellen, sogenannte B-Zellen, hemmt und so Entzündungen und Gewebeschäden reduziert.
