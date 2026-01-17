Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’414 -0.5%  SPI 18’528 -0.4%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 25’297 -0.2%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6’029 -0.2%  Gold 4’595 -0.5%  Bitcoin 76’607 -0.2%  Dollar 0.8026 -0.1%  Öl 64.1 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Barrick Mining144690732
Top News
Alphabet-Aktie: Berufung gegen Google-Urteil und 4-Billionen-Meilenstein
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
NVIDIA-Aktie im Mittelpunkt: Überraschende Zoll-Blockade in China stoppt wohl KI-Lieferungen
IPO-Vorschau 2026: Diese Tech-Firmen könnten an die Börse gehen
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Suche...

Apple Aktie 908440 / US0378331005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Monopol-Untersuchung 17.01.2026 13:50:36

Alphabet-Aktie: Berufung gegen Google-Urteil und 4-Billionen-Meilenstein

Alphabet-Aktie: Berufung gegen Google-Urteil und 4-Billionen-Meilenstein

Der Technologiekonzern Alphabet hat offiziell Berufung gegen das wegweisende Kartellurteil eingelegt, das Google ein illegales Monopol im Suchmaschinenmarkt bescheinigt hatte.

Apple
205.84 CHF -1.44%
Kaufen Verkaufen
• Google hat am Freitag Berufung gegen das Urteil von US-Richter Amit Mehta eingelegt
• Zu den strittigen Massnahmen gehören die Pflicht zum Teilen von Suchdaten mit Rivalen sowie das Verbot langfristiger Exklusivverträge für die Standardsuche
• Trotz der Rechtsunsicherheit bleibt die Alphabet-Aktie zum Jahresbeginn gefragt

Berufung gegen "ignorierten Innovationsdruck"

In einem offiziellen Blogpost begründete Google den Schritt zur Berufung damit, dass das ursprüngliche Urteil vom August 2024 die Marktrealität verkenne. Laut Lee-Anne Mulholland, Vice President of Regulatory Affairs, nutzen Menschen Google, "weil sie es wollen, nicht weil sie dazu gezwungen werden". Das Gericht habe den rasanten Innovationszyklus und den Wettbewerbsdruck durch KI-Startups und etablierte Akteure nicht ausreichend berücksichtigt.

Google beantragte zudem, die Umsetzung spezifischer Auflagen zu stoppen, bis über die Berufung entschieden ist. Besonders kritisch sieht der Konzern die Pflicht, Suchdaten und Syndizierungsdienste an Wettbewerber weiterzugeben. Diese Mandate würden laut Google den Datenschutz der Nutzer gefährden und den Anreiz für Konkurrenten verringern, eigene innovative Produkte zu entwickeln.

Meilenstein an der Börse für die Alphabet-Aktie trotz Regulierungsdruck

Parallel zum juristischen Tauziehen feierte Alphabet an der Börse einen historischen Erfolg. Am Montag, den 12. Januar 2026, erreichte der Konzern als erst viertes Unternehmen weltweit eine Marktkapitalisierung von 4 Billionen US-Dollar. Getrieben wurde diese Rallye vor allem durch die wachsende Begeisterung für Googles KI-Modell Gemini und eine neue Partnerschaft mit Apple, bei der Gemini künftig Kernfunktionen von Siri unterstützen soll.

Obwohl Richter Mehta bereits im Dezember die endgültigen Abhilfemassnahmen (Remedies) festlegte, blieb die befürchtete Zerschlagung des Konzerns - etwa durch einen Verkauf des Chrome-Browsers - aus. Analysten bewerteten die Auflagen, wie die Begrenzung von Exklusivverträgen auf maximal ein Jahr Laufzeit, als moderat. Dies stärke das Vertrauen der Anleger in die künftige Ertragskraft des Cloud- und Werbegeschäfts, berichtet CNBC.

Wie wird sich die Alphabet-Aktie entwickeln?

Zum Wochenabschluss am Freitag gab die Alphabet C-Aktie an der NASDAQ leicht um 0,85 Prozent nach und schloss bei 330,34 US-Dollar. Da die US-Börsen am kommenden Montag aufgrund des Martin Luther King Jr. Days geschlossen bleiben, werden neue Impulse aus New York erst am Dienstag erwartet.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alphabet mit über 4-Bllionen-Dollar Marktkapitalisierung: Apple-Partnerschaft beflügelt die Aktie

Bildquelle: Fenixx666 / Shutterstock.com