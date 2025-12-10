ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32,55 Euro auf "Buy" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Ryanair werde auf der Kurzstrecke in der kommenden Dekade mehr Passagiere anlocken, als jede andere Airline, so Castle./ag/mis;