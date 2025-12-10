Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
27.94EUR
-0.06EUR
-0.21 %
10:31:36
BMN
10.12.2025 08:33:48
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 32,55 Euro auf "Buy" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Ryanair werde auf der Kurzstrecke in der kommenden Dekade mehr Passagiere anlocken, als jede andere Airline, so Castle./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ryanair
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
32.55 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
27.96 €
Abst. Kursziel*:
16.42%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
27.94 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.50%
Analyst Name::
Jarrod Castle
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ryanair
07.12.25
|Urteil: Fluggastportal darf Ryanair nicht schlechtreden (AWP)
30.11.25
|Was Analysten von der Ryanair-Aktie erwarten (finanzen.net)
28.11.25
|Ryanair-Aktie im Minus: Rabattprogramm gestoppt (AWP)
14.11.25
|Aktien von Ryanair, Lufthansa und Co.: Gesenkte deutsche Luftverkehrssteuer soll Tourismus und Airlines entlasten (AWP)
06.11.25