Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Ryanair veröffentlicht.

4 Experten raten die Ryanair-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 30,13 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 6,80 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von Ryanair in Höhe von 23,33 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 30,00 EUR 28,59 24.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 32,00 EUR 37,16 23.09.2026 Bernstein Research 30,00 EUR 28,59 10.09.2026 Barclays Capital 28,50 EUR 22,16 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch