Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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30.09.2026 18:00:38
Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
So schätzten Analysten die Ryanair-Aktie im letzten Monat ein.
4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Ryanair veröffentlicht.
4 Experten raten die Ryanair-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 30,13 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 6,80 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von Ryanair in Höhe von 23,33 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|30,00 EUR
|28,59
|24.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|32,00 EUR
|37,16
|23.09.2026
|Bernstein Research
|30,00 EUR
|28,59
|10.09.2026
|Barclays Capital
|28,50 EUR
|22,16
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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