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01.05.2026 01:32:00
April 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im April 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Leitindex DAX machten diese Entwicklungen nicht Halt. So bewegten sich die Einzelwerte.
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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
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Der heimische sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Donnerstag mit kräftigen Zuschlägen.