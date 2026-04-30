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Tops & Flops 01.05.2026 01:32:00

April 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

April 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

Im April 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Leitindex DAX machten diese Entwicklungen nicht Halt. So bewegten sich die Einzelwerte.

So schnitten DAX-Aktien im April 2026 ab:

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    Weitere Links:

    Die DAX-Werte nach Marktkapitalisierung gewichtet
    Zu historischen Kursen des DAX
    Hier geht es zur DAX-Übersichtsseite

    Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Pavel Ignatov / Shutterstock.com,Maksim Kabakou / Shutterstock.com,Wolfgang Kriegbaum
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    Short 13’909.88 13.57 SO2BTU
    Short 14’406.00 8.93 SEFB2U
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    Long 12’274.66 13.94 SQNBFU
    Long 11’749.41 8.96 SIXBJU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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