AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
147.12CHF
0.30CHF
0.21 %
17:29:52
BRXC
30.04.2026 20:42:51
AstraZeneca Overweight
AstraZeneca
147.12 CHF 0.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Empfehlung eines US-Beratergremiums, das Medikament Camizestrant für eine spezielle Anwendung nicht zuzulassen, sei eine leicht negative Nachricht für den Pharmakonzern, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
160.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
139.48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|20:42
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:45
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|147.12
|0.21%
