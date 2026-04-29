AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

147.12
CHF
0.30
CHF
0.21 %
17:29:52
BRXC
30.04.2026 20:42:51

AstraZeneca Overweight

AstraZeneca
147.12 CHF 0.21%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Die Empfehlung eines US-Beratergremiums, das Medikament Camizestrant für eine spezielle Anwendung nicht zuzulassen, sei eine leicht negative Nachricht für den Pharmakonzern, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:59 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
160.90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
139.48 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

20:42 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:45 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
29.04.26 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
29.04.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
23.04.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
