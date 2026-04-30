|Kaufempfehlungen KW 18
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01.05.2026 01:22:00
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412
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