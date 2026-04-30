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Kaufempfehlungen KW 18 01.05.2026 01:22:00

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Kauf:

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    Weitere Links:

    Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben
    Warren Buffett: So wurde das Orakel von Omaha zum Starinvestor
    Tipps des Experten: So könnten Anleger laut Warren Buffett reicher in Rente gehen

    Bildquelle: Konstantin Ivshin / Shutterstock.com,TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com,Bacho / Shutterstock.com
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    3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

    Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
    NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
    NEU✅ Arista Networks – US0404132054
    NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412

    https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

    3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

    Inside Trading & Investment

    30.04.26 Die Magnificent 7 als Technologiezentrum der Märkte
    30.04.26 Julius Bär: 12.24% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Lonza Group AG, Swissquote Group Holding SA, Flughafen Zurich AG
    30.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Weltraumwirtschaft – Startschuss für das Mega-IPO/Alcon – Interessante Neuemission
    30.04.26 Stimmung droht zu kippen
    30.04.26 Marktüberblick: Ölpreise weiter im Rallymodus
    29.04.26 3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
    28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 13’618.27 19.75 SWKB8U
    Short 13’909.88 13.57 SO2BTU
    Short 14’406.00 8.93 SEFB2U
    SMI-Kurs: 13’136.27 30.04.2026 17:31:54
    Long 12’543.68 19.45 SJQBZU
    Long 12’274.66 13.94 SQNBFU
    Long 11’749.41 8.96 SIXBJU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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