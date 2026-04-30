Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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30.04.2026 20:54:57
Deutsche Börse Sector Perform
Deutsche Börse
239.21 CHF -2.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal von 235 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Höhere Umsätze des Finanzkonzerns als erwartet ließen die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie über seinen Bewertungszeitraum hinweg steigen, schrieb Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
240.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
261.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.12%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
262.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.40%
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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