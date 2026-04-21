Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Bis Mitte Mai schienen die Fluggesellschaften noch recht zuversichtlich zu sein, doch mit einer länger anhaltenden Schließung der Straße von Hormus steige das Risiko einer Kerosinverknappung, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Airlines mit höheren Margen und niedrigeren Fixkosten wie Ryanair und IAG seien bei Treibstoffengpässen strukturell besser aufgestellt. Kapazitätskürzungen fielen bisher außerhalb des Nahost-Verkehrs nur bescheiden aus, dürften angesichts der stark gestiegenen Flugbenzinpreise aber bevorstehen. KLM, Lufthansa und Delta hätten ihre Flugpläne bereits gekürzt./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
25.16 €
|
Abst. Kursziel*:
27.19%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
25.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.90%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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