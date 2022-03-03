ArcelorMittal 45.04 CHF -0.64% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Höhere Stahlpreise dürften dem Unternehmen ab dem zweiten Quartal zugutekommen, schrieb Cole Hathorn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In einem positiven Marktumfeld favorisiere er die Aktien innerhalb der Stahlbranche./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.