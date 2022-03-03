ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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30.04.2026 20:55:26
ArcelorMittal Buy
ArcelorMittal
45.04 CHF -0.64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Höhere Stahlpreise dürften dem Unternehmen ab dem zweiten Quartal zugutekommen, schrieb Cole Hathorn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In einem positiven Marktumfeld favorisiere er die Aktien innerhalb der Stahlbranche./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.12 €
|
Abst. Kursziel*:
26.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.63%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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