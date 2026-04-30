Delivery Hero 19.28 CHF 9.15% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen des Essenlieferanten zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Diese seien letztlich weniger spektakulär gewesen als auf den ersten Blick, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum des Bruttowarenwerts und des Umsatzes habe sich beschleunigt./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.