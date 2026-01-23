Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ryanair nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Vor Sondereinflüssen habe das Quartalsergebnis der Billigfluggesellschaft über der Konsensschätzung gelegen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmensziel eines bereinigten Geschäftsjahresergebnisses nach Steuern von 2,13 bis 2,23 Milliarden Euro entspreche den Erwartungen./ck/rob/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:31 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
28.28 €
|
Abst. Kursziel*:
13.15%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
28.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.76%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
25.01.26
|Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Ryanair-Aktie im Blick: Wortgefecht mit Elon Musk sorgt für Aufmerksamkeit (finanzen.ch)
|
21.01.26
|WEF 2026 Ryanair-Chef O'Leary: Europa muss Trump die Stirn bieten (AWP)
|
20.01.26
|Musk lässt bei X über Kauf von Ryanair abstimmen (AWP)
|
20.01.26
|Ryanair-Aktie im Fokus: Kauft Elon Musk jetzt Ryanair? Ein X-Post schürt Übernahmefantasien (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Ryanair-Aktie legt zu: Elf neue Routen angekündigt (AWP)
|
11.01.26
|Erste Schätzungen: Ryanair stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
31.12.25
|Dezember 2025: So schätzen Experten die Ryanair-Aktie ein (finanzen.net)
