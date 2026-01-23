Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’065 -0.6%  SPI 18’106 -0.6%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’816 -0.3%  Euro 0.9205 -0.2%  EStoxx50 5’933 -0.3%  Gold 5’079 1.9%  Bitcoin 67’913 0.9%  Dollar 0.7759 0.1%  Öl 65.8 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel erhält deutlich höhere Bezüge als Warren Buffett
Zurich-Aktie kaum verändert: Fitch-Rating bestätigt
Geldpolitische Lockerung: Schweizer Nationalbank reduziert die Verzinsung für Sichtguthaben
Patentklage gegen Meta und EssilorLuxottica Smartglasses - EssilorLuxottica-Aktie unter Druck
Amcor-Aktie im Fokus: Verlässliche Ausschüttungen, wenig Kurstreiber
Suche...

Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

28.38
EUR
-0.25
EUR
-0.87 %
10:44:10
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.01.2026 10:06:08

Ryanair Outperform

Ryanair
28.38 EUR -0.87%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ryanair nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Vor Sondereinflüssen habe das Quartalsergebnis der Billigfluggesellschaft über der Konsensschätzung gelegen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmensziel eines bereinigten Geschäftsjahresergebnisses nach Steuern von 2,13 bis 2,23 Milliarden Euro entspreche den Erwartungen./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:31 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
28.28 € 		Abst. Kursziel*:
13.15%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
28.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.76%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanair

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ryanair

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:06 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:28 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
08:16 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Ryanair 28.38 -0.87% Ryanair