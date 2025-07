NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Outperform" belassen. Den europäischen Fluggesellschaften stehe ein profitables Sommergeschäft ins Haus, titelte Alex Irving in seiner am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Die größten kurzfristigen Renditechancen sehe er bei Air France-KLM und Ryanair, die beide relativ schwache Vergleichszahlen aus dem Vorjahr aufwiesen./edh/ag;