Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’840 -0.7%  SPI 17’662 -0.6%  Dow 47’560 -0.4%  DAX 24’054 -0.5%  Euro 0.9368 -0.1%  EStoxx50 5’704 -0.3%  Gold 4’192 -0.4%  Bitcoin 74’368 -0.5%  Dollar 0.8054 -0.1%  Öl 62.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529
Top News
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Hold in neuer Analyse
Investmentfonds werden zu ETFs: Chancen und Risiken für Anleger
Intel-Aktie tiefer: EU-Strafe gegen Intel laut europäischem Gericht zu hoch
Altcoin-Sektor mit kräftigem Plus: Das schiebt Ethereum, Solana & Co. aktuell an
Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Suche...

Lenovo Group Aktie 1842461 / US5262501050

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

EU-Sanktion bestätigt 10.12.2025 11:46:00

Intel-Aktie tiefer: EU-Strafe gegen Intel laut europäischem Gericht zu hoch

Intel-Aktie tiefer: EU-Strafe gegen Intel laut europäischem Gericht zu hoch

Intel muss eine reduzierte EU-Strafe akzeptieren, auch wenn der langjährige Rechtsstreit weiter juristische Optionen offenlässt.

Lenovo Group
21.20 EUR -2.75%
Kaufen Verkaufen
Der US-Chiphersteller Intel muss nach einem Urteil des Gerichts der Europäischen Union eine Millionenstrafe der EU akzeptieren. Die Richterinnen und Richter in Luxemburg setzten die verhängte Geldbusse allerdings von rund 376 Millionen Euro auf gut 237 Millionen Euro herab. Gegen das Urteil kann noch Rechtsmittel beim Europäischen Gerichtshof eingelegt werden.

Die zuständige EU-Kommission hatte Intel vorgeworfen, zwischen den Jahren 2002 und 2006 an die Computerhersteller Acer, HP und Lenovo Geld gezahlt zu haben, um den Verkauf von Produkten mit Prozessoren seiner Wettbewerber zu behindern. Damit habe der Technologiekonzern seine beherrschende Stellung auf dem Markt ausgenutzt, so die Wettbewerbshüter in Brüssel.

Intel und Kommission streiten schon seit 2009

Das Gericht in Luxemburg bestätigte die Entscheidung grundsätzlich. Den Argumenten von Intel, etwa dass die Begründung des Kommissionsbeschlusses unzureichend sei und die Verteidigungsrechte des Unternehmens verletzt worden seien, folgte es nicht. Angesichts der relativ geringen Zahl betroffener Geräte sowie eines Zeitraums von bis zu zwölf Monaten zwischen einzelnen Beschränkungen sei jedoch eine niedrigere Sanktion angemessen, heisst es in der Mitteilung des Gerichts.

Der Fall ist Teil eines seit 2009 laufenden Verfahrens. Die EU-Kommission hatte damals auch Rabattpraktiken von Intel beanstandet und insgesamt eine Geldbusse von 1,06 Milliarden Euro verhängt. Die europäischen Gerichte kippten den Beschluss jedoch, weil die Wettbewerbshüter nicht sauber gearbeitet hatten. Da nicht klar war, welcher Teil der Strafe auf Rabatte und welcher auf die anderen Massnahmen entfiel, erklärte das Gericht die gesamte Geldbusse für nichtig. Die Kommission erliess deswegen den neuen Beschluss.

Im vorbörslichen NYSE-Handel verliert die Intel-Aktie zeitweise um 0,52 Prozent auf 40,29 US-Dollar.

/vni/DP/nas

LUXEMBURG (awp international)

Weitere Links:

Intel-Aktie mit Talfahrt: Netzwerksparte NEX bleibt wohl im Konzern

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com