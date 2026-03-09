Henkel Aktie 564171 / US42550U1097
|Nordamerikanischer Markt
|
09.03.2026 15:30:00
Henkel-Aktie verliert: Unternehmen übernimmt Not Your Mother’s
Mit der Übernahme der US-Haarpflegemarke Not Your Mother's will Henkel seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt verstärken.
"Diese Übernahme bietet das Potenzial für verbraucherorientierte Innovationen und für eine Beschleunigung der Wachstumsdynamik unseres Konsumentengeschäfts", sagte Henkel-Vorstandschef Carsten Knobel.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 erzielte Not Your Mother's den Angaben zufolge einen Umsatz von rund 190 Millionen Euro sowie zweistelliges Wachstum und eine "starke" Bruttomarge.
Die Henkel-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 2,76 Prozent auf 72,58 Euro.
DOW JONES
Analysen zu Henkel AG & Co. KGaA (spons. ADRs)
