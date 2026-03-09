Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’884 -1.6%  SPI 17’812 -1.6%  Dow 46’887 -1.3%  DAX 23’254 -1.4%  Euro 0.9010 -0.1%  EStoxx50 5’636 -1.5%  Gold 5’098 -0.1%  Bitcoin 53’950 4.6%  Dollar 0.7793 -0.1%  Öl 102.7 10.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siemens Healthineers-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Kaufen
Preissprung bei Öl sorgt für kräftige Abgaben bei Aktien von Lufthansa, TUI und US-Airline-Aktien
Roche-Aktie tiefrot: Präsident Schwan hält weitere Verhandlungen mit den USA für "absolut richtig" - Forschungsrückschlag
HUGO BOSS-Aktie höher: Dividende sinkt, Unternehmen kündigt Aktienrückkauf an
Henkel-Aktie verliert: Unternehmen übernimmt Not Your Mother’s
Suche...
Analystenstimmen 09.03.2026 15:19:00

Ausblick Partners Group: Sorgen über KI-Exposure dominieren

Ausblick Partners Group: Sorgen über KI-Exposure dominieren

Partners Group dürfte das Ergebnis im vergangenen Jahr erneut verbessert haben. Im Fokus der Anleger steht derzeit derweil besonders die KI und inwiefern das Thema Auswirkungen auf das Geschäft des Vermögensverwalters haben wird.

Die Zuger Gesellschaft publiziert am Dienstag, 10. März, die Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2025. Insgesamt haben acht Analysten zum AWP-Konsens beigetragen. 

2025
(in Mio Fr.)         AWP-Konsens   2024  

Erträge                 2'587    2'136
- Management Fees       1'740    1'625
- Performance Fees        857      511
EBITDA                  1'612    1'357
IFRS Reingewinn         1'313    1'128

(in Fr.)
Dividende je Aktie      45,33    42,00

Was steht im Fokus?

Partners Group dürfte 2025 Ertrag und Gewinn weiter gesteigert haben. Insbesondere die erfolgsabhängigen Einnahmen sollten kräftig angezogen haben. Es sei eines der besten Jahre gewesen bezüglich der eingenommenen Performance Fees, hatte CEO David Layton Mitte Januar anlässlich der Publikation der verwalteten Vermögen bereits durchblicken lassen.

Neben der Vorlage der Jahreszahlen hält der Zuger Asset Manager am Dienstag auch einen Investorentag ab. Im Fokus der Analysten stehen vor allem Aussagen zum mittelfristigen (Wachstums-)Ausblick, Updates zu Partnerschaften (insbesondere jener mit Blackrock), zu neuen Produkten und Strategien (Royalties, Special Opportunities, Evergreens) sowie zu neuen Kundengruppen (Altersvorsorgeprogramme in den USA). Gleichzeitig bleiben die KI-Sorgen ein grosses Thema.

Wie viel KI-Exposure hat Partners Group?

"Wir erwarten, dass sich die Firma detaillierter zu den jüngsten Entwicklungen und Sorgen im Zusammenhang mit dem Exposure der Industrie gegenüber Software-Firmen äussern wird", schreibt im Vorfeld ZKB-Analyst Daniel Regli. Seiner Ansicht nach wird Partners Group betonen, dass das Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz ein deutlich tieferes und konservativeres Exposure habe, was im derzeitigen Umfeld helfen sollte.

Die Aktie sei ungerechtfertigt in Sippenhaft mit der Industrie genommen, kommentiert Regli. Er rechne damit, dass das Management viele dieser Ängste am Capital Markets Day zerstreuen und den Fokus wieder auf die positiven Entwicklungen richten könne.

Partners Group hatte vor rund zwei Wochen bereits auf die markanten Kursrückgänge des Sektors wegen einer möglichen hohen Exponierung der Investitionen in Künstliche Intelligenz reagiert. Die Firma wies in einer Mitteilung Sorgen um ihr Portfolio zurück: Man habe seit langem das direkte Engagement in Technologieunternehmen bewusst begrenzt und reduziert, hiess es.

Welche Ziele hat das Management ausgegeben?

Für das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026 rechnet die Gruppe mit einem weiteren Neugeldzufluss und geht von Kapitalzusagen von 26 bis 32 Milliarden US-Dollar aus. Im Geschäftsjahr 2025 waren es 26 Milliarden. Langfristig sollen die verwalteten Vermögen bis 2033 auf über 450 Milliarden Dollar ansteigen. Ende 2025 standen diese bei 185 Milliarden.

Partners Group bestätigte zudem Mitte Januar die Prognose, dass die Performancegebühren langfristig 25 bis 40 Prozent der Einnahmen ausmachen würden. 2026 dürften die erfolgsabhängigen Erträge allerdings im unteren Bereich der kommunizierten Spanne liegen. Dies auch, weil einige der Performance Fees bereits 2025 realisiert worden seien. 2024 machten diese einen Anteil von 24 Prozent der Gesamterträge aus.

Was macht die Aktie?

Partners Group sind massiv zurückgekommen - auch im Zuge der Ängste über negative Auswirkungen der KI-Welle auf die Private-Equity-Branche. Anfang März fielen die Titel auf ein Mehrjahrestief bei 806,40 Franken und tendieren mittlerweile wieder bei 847 Franken (Stand: Donnerstag 12.40 Uhr). Das zuletzt markierte Hoch Mitte Februar 2025 bei 1426,50 Franken ist in weite Ferne gerückt, und das Allzeithoch bei 1667 Franken vom November 2021 scheint in naher Zeit unerreichbar.

Website: www.partnersgroup.com

lh/ys/jl

Baar (awp)

Weitere Links:

Partners Group-Aktie gewinnt: KI-Sorgen der Anleger entkräftet

Bildquelle: Keystone
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dienstag 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist

Filtern oder Sortieren? Thomas Vittner zeigt am Dienstagabend, wie du Aktien objektiv sortierst, statt sie voreilig zu löschen. Lerne ein System für echte Treffsicherheit kennen!

Schnell Plätze sichern!

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Berichtssaison auf der Zielgeraden
09:29 Marktüberblick: Ölpreis-Schock im Fokus
09:13 SMI vor holprigem Wochenauftakt
08:13 Wie Goldman Sachs die globalen Finanzmärkte prägte
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’375.01 19.26 B77S2U
Short 13’657.88 13.64 SPSBJU
Short 14’166.54 8.88 B62SOU
SMI-Kurs: 12’884.45 09.03.2026 15:25:33
Long 12’271.71 19.26 S36BLU
Long 11’991.19 13.64 SQFBLU
Long 11’474.98 8.91 B1SSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.