Ausblick Partners Group: Sorgen über KI-Exposure dominieren

Die Zuger Gesellschaft publiziert am Dienstag, 10. März, die Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2025. Insgesamt haben acht Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.

2025 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2024 Erträge 2'587 2'136 - Management Fees 1'740 1'625 - Performance Fees 857 511 EBITDA 1'612 1'357 IFRS Reingewinn 1'313 1'128 (in Fr.) Dividende je Aktie 45,33 42,00

Was steht im Fokus?

Partners Group dürfte 2025 Ertrag und Gewinn weiter gesteigert haben. Insbesondere die erfolgsabhängigen Einnahmen sollten kräftig angezogen haben. Es sei eines der besten Jahre gewesen bezüglich der eingenommenen Performance Fees, hatte CEO David Layton Mitte Januar anlässlich der Publikation der verwalteten Vermögen bereits durchblicken lassen.

Neben der Vorlage der Jahreszahlen hält der Zuger Asset Manager am Dienstag auch einen Investorentag ab. Im Fokus der Analysten stehen vor allem Aussagen zum mittelfristigen (Wachstums-)Ausblick, Updates zu Partnerschaften (insbesondere jener mit Blackrock), zu neuen Produkten und Strategien (Royalties, Special Opportunities, Evergreens) sowie zu neuen Kundengruppen (Altersvorsorgeprogramme in den USA). Gleichzeitig bleiben die KI-Sorgen ein grosses Thema.

Wie viel KI-Exposure hat Partners Group?

"Wir erwarten, dass sich die Firma detaillierter zu den jüngsten Entwicklungen und Sorgen im Zusammenhang mit dem Exposure der Industrie gegenüber Software-Firmen äussern wird", schreibt im Vorfeld ZKB-Analyst Daniel Regli. Seiner Ansicht nach wird Partners Group betonen, dass das Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz ein deutlich tieferes und konservativeres Exposure habe, was im derzeitigen Umfeld helfen sollte.

Die Aktie sei ungerechtfertigt in Sippenhaft mit der Industrie genommen, kommentiert Regli. Er rechne damit, dass das Management viele dieser Ängste am Capital Markets Day zerstreuen und den Fokus wieder auf die positiven Entwicklungen richten könne.

Partners Group hatte vor rund zwei Wochen bereits auf die markanten Kursrückgänge des Sektors wegen einer möglichen hohen Exponierung der Investitionen in Künstliche Intelligenz reagiert. Die Firma wies in einer Mitteilung Sorgen um ihr Portfolio zurück: Man habe seit langem das direkte Engagement in Technologieunternehmen bewusst begrenzt und reduziert, hiess es.

Welche Ziele hat das Management ausgegeben?

Für das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026 rechnet die Gruppe mit einem weiteren Neugeldzufluss und geht von Kapitalzusagen von 26 bis 32 Milliarden US-Dollar aus. Im Geschäftsjahr 2025 waren es 26 Milliarden. Langfristig sollen die verwalteten Vermögen bis 2033 auf über 450 Milliarden Dollar ansteigen. Ende 2025 standen diese bei 185 Milliarden.

Partners Group bestätigte zudem Mitte Januar die Prognose, dass die Performancegebühren langfristig 25 bis 40 Prozent der Einnahmen ausmachen würden. 2026 dürften die erfolgsabhängigen Erträge allerdings im unteren Bereich der kommunizierten Spanne liegen. Dies auch, weil einige der Performance Fees bereits 2025 realisiert worden seien. 2024 machten diese einen Anteil von 24 Prozent der Gesamterträge aus.

Was macht die Aktie?

Partners Group sind massiv zurückgekommen - auch im Zuge der Ängste über negative Auswirkungen der KI-Welle auf die Private-Equity-Branche. Anfang März fielen die Titel auf ein Mehrjahrestief bei 806,40 Franken und tendieren mittlerweile wieder bei 847 Franken (Stand: Donnerstag 12.40 Uhr). Das zuletzt markierte Hoch Mitte Februar 2025 bei 1426,50 Franken ist in weite Ferne gerückt, und das Allzeithoch bei 1667 Franken vom November 2021 scheint in naher Zeit unerreichbar.

Website: www.partnersgroup.com

Baar (awp)