RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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29.07.2026 11:36:42
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Eckdaten zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Am Markt dürfte gut ankommen, dass der Energiekonzern nun für dieses und das nächste Jahr optimistischer geworden ist, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch. RWE habe bei seinen Zielen sogar noch etwas Luft nach oben./rob/la/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57.00 €
|
Abst. Kursziel*:
14.04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
56.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.56%
|
Analyst Name::
Pavan Mahbubani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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