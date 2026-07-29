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Outperform-Einstufung 29.07.2026 11:07:44

Analyse: RBC Capital Markets vergibt Outperform an RWE-Aktie

Analyse: RBC Capital Markets vergibt Outperform an RWE-Aktie

Die RWE-Aktie wurde von RBC Capital Markets genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

RWE
53.21 CHF 2.52%
Kaufen Verkaufen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Eckdaten zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Energiekonzern habe stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe weiterhin signifikante Kurstreiber wie etwa die steigende Stromnachfrage.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 10:51 Uhr 2.0 Prozent. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 14.52 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via XETRA 372’164 RWE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 27.9 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:06 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
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Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

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