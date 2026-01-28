RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 52 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Europäische Energieversorger dürften auch 2026 überdurchschnittlich gut abschneiden, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unterstützt durch starke konjunkturelle Trends und einen Investitions-Superzyklus entwickele sich der Sektor von einem mit niedrigem zu einem mit hohem Wachstum. RWE gehört dabei zu seinen bevorzugten Werten./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
53.72 €
|
Abst. Kursziel*:
11.69%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
53.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.73%
|
Analyst Name::
Dominic Nash
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert (finanzen.ch)
|
28.01.26
|EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
28.01.26
|EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.01.26
|DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
27.01.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
27.01.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.01.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)