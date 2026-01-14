RWE 46.82 CHF 2.48% Charts

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach der Windkraftauktion in Großbritannien mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Peter Crampton sprach am Mittwochnachmittag von einem Kurstreiber. Positiv wertete er auch eine Partnerschaft mit dem Finanzinvestor KKR bei einem Windpark, die Potenzial für mehr habe./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:19 / GMT



