RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
45.36CHF
1.63CHF
3.73 %
12:34:05
SWX
14.01.2026 11:00:30
RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Dominic Nash sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon, dass die Kapazitäten im Offshore-Bereich durch die Zuteilungen einen starken Schub bekämen. Die Ergebnisse versprächen starkes Aufwärtspotenzial für RWE und Sicherheit für SSE./tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
49.24 €
|
Abst. Kursziel*:
5.61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
48.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.17%
|
Analyst Name::
Dominic Nash
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
