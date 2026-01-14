Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’449 0.6%  SPI 18’514 0.6%  Dow 49’192 -0.8%  DAX 25’329 -0.4%  Euro 0.9327 0.0%  EStoxx50 6’022 -0.1%  Gold 4’628 0.9%  Bitcoin 76’037 -0.4%  Dollar 0.8007 0.0%  Öl 66.3 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Sika41879292Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an BASF-Aktie
Dank neuer Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin hält Trilemma für gelöst
Calida-Aktie deutlich fester: Aktionär fordert wohl Aktienrückkauf und Überprüfung der Gruppenstruktur
Nestlé-Aktie in Grün: CEO entschuldigt sich in Videobotschaft für Rückruf von Babynahrung
Suche...

RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

45.36
CHF
1.63
CHF
3.73 %
12:34:05
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.01.2026 11:00:30

RWE Overweight

RWE
45.69 CHF 1.81%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Dominic Nash sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon, dass die Kapazitäten im Offshore-Bereich durch die Zuteilungen einen starken Schub bekämen. Die Ergebnisse versprächen starkes Aufwärtspotenzial für RWE und Sicherheit für SSE./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
52.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
49.24 € 		Abst. Kursziel*:
5.61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
48.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.17%
Analyst Name::
Dominic Nash 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten