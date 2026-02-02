RWE 49.06 CHF 0.07% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 53,50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi sieht auch nach dem rasanten Kursanstieg noch Potenzial. Weiterer Strombedarf und der Boost durch KI-Rechenzentren dürften die Gewinne der Essener über die Markterwartungen treiben, schrieb er am Montag. Im Optimalfall hält sogar einen Aktienkurs von 72 Euro fundamental für möglich./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:02 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.