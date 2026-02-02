RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
48.90CHF
1.00CHF
2.09 %
10:52:09
SWX
02.02.2026 09:27:39
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 53,50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi sieht auch nach dem rasanten Kursanstieg noch Potenzial. Weiterer Strombedarf und der Boost durch KI-Rechenzentren dürften die Gewinne der Essener über die Markterwartungen treiben, schrieb er am Montag. Im Optimalfall hält sogar einen Aktienkurs von 72 Euro fundamental für möglich./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:02 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
RWE AG St.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
53.34 €
Abst. Kursziel*:
12.49%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
53.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
11.52%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|09:27
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|48.90
|2.09%
