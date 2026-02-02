Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

48.90
CHF
1.00
CHF
2.09 %
10:52:09
SWX
02.02.2026 09:27:39

RWE Buy

RWE
49.06 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 53,50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi sieht auch nach dem rasanten Kursanstieg noch Potenzial. Weiterer Strombedarf und der Boost durch KI-Rechenzentren dürften die Gewinne der Essener über die Markterwartungen treiben, schrieb er am Montag. Im Optimalfall hält sogar einen Aktienkurs von 72 Euro fundamental für möglich./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:02 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53.34 € 		Abst. Kursziel*:
12.49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.52%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:27 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
23.01.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
21.01.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
