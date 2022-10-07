RWE 37.65 CHF 0.23% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 44,50 auf 51,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Essener profitierten enorm vom global steigenden Strombedarf, schrieb Alberto Gandolfi am Montag. In seinem Basisszenario rechnet er mit einem mehr als verdoppelten Konzernergebnis (EPS) auf 4,36 Euro je Aktie bis 2030. Im besten Fall kann er sich aber auch 5 Euro vorstellen./ag/gl;

