RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

38.00
CHF
13.13
CHF
52.79 %
07.10.2022
SWX
28.10.2025 10:13:13

RWE Buy

RWE
37.65 CHF 0.23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 44,50 auf 51,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Essener profitierten enorm vom global steigenden Strombedarf, schrieb Alberto Gandolfi am Montag. In seinem Basisszenario rechnet er mit einem mehr als verdoppelten Konzernergebnis (EPS) auf 4,36 Euro je Aktie bis 2030. Im besten Fall kann er sich aber auch 5 Euro vorstellen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40.70 € 		Abst. Kursziel*:
25.31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.28%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

