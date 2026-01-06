Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’224 -0.2%  SPI 18’218 -0.1%  Dow 48’977 1.2%  DAX 24’881 0.1%  Euro 0.9285 0.0%  EStoxx50 5’900 -0.4%  Gold 4’451 0.1%  Bitcoin 74’151 -0.4%  Dollar 0.7926 0.1%  Öl 61.9 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343
Top News
Gold und Small-Cap-KI-Aktien: Das sind die Anlagetrends 2026 laut einer Goldman Sachs-Umfrage
VINCI kündigt Aktienrückkauf an - Aktie trotzdem tiefer
Nordex-Aktie mit Rückenwind: Nordex sichert sich 33 Windprojekte in Deutschland mit insgesamt 224 MW
Roche-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
SNB-Aktie tiefer: UBS rechnet erneut mit Milliardengewinn dank Gold und Aktien
Suche...
eToro entdecken

RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.01.2026 11:24:44

EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

RWE
44.41 CHF 2.22%
Kaufen Verkaufen

EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft / Share Buyback
RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

06.01.2026 / 11:24 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. b of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback program 2024 - 2026 – Tranche No. 3 – Interim Report No. 5

 

In the period from 29 December 2025 to 2 January 2026, a total of 274,639 shares were purchased as part of the third tranche of the share buyback program of RWE Aktiengesellschaft, the start of which was announced on 2 December 2025.

 

The shares were purchased by a credit institution commissioned by the company as follows:

 

Date Trading venue Aggregate volume
(number of shares)		 Weighted average price (€) Aggregate volume (€)
29.12.2025 Xetra 92,816 44.8870 4,166,231.79
30.12.2025 Xetra 92,291 45.1472 4,166,680.24
02.01.2026 Xetra 89,532 46.5361 4,166,470.11

 

The total volume of shares acquired as part of the third tranche of the share buyback program in the time period from 3 December 2025 until and including 2 January 2026 amounts to 1,704,023 shares.

 

RWE Aktiengesellschaft
The Executive Board
 


06.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Germany
Internet: www.rwe.com

 
End of News EQS News Service

2255334  06.01.2026 CET/CEST

Nachrichten zu RWE AG St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG St.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16.12.25 RWE Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
11.12.25 RWE Overweight Barclays Capital
01.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

09:03 Marktüberblick: Tech-Werte gesucht
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Leichter zum Jahresauftakt
05.01.26 Nicht alles, was glänzt, ist Gold – wie könnte es für Edelmetalle weitergehen?
05.01.26 Neuer Rekord zum Jahresauftakt?
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’757.08 19.77 SS4B5U
Short 14’049.54 13.73 SAPBKU
Short 14’601.80 8.72 SB5BKU
SMI-Kurs: 13’223.77 06.01.2026 11:28:29
Long 12’659.49 19.20 SCTBIU
Long 12’383.44 13.73 S5CBOU
Long 11’843.10 8.83 SIXBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

SMI schliesst im Minus -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke -- Asiens Börsen letztlich überwiegend weit im Plus
Rheinmetall-Aktie zieht an: Bundeswehr stockt Schützenpanzer-Ausrüstung auf - auch Aktien von RENK, HENSOLDT & TKMS steigen
Nordex-Aktie fester: Grossauftrag für kanadische Windparks erhalten
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittag ins Minus
Deutsche Bank Ausblick 2026: Aktien, Zinsen & Märkte bleiben volatil, aber chancenreich
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Nachmittag fester
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Bayer-Aktie freundlich: Sevabertinib von Bayer bekommt Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China
Idorsia-Aktie in Rot: Veröffentlichung neuer Studie zu Schlafmittel Daridorexant - Phase-II-Studie für Schuppenflechte-Medikament gestartet

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
11:40 ROUNDUP: Brandenburgs SPD/BSW-Koalition am BSW-Streit zerbrochen
11:40 Minister sieht Bayern für Stromausfall gewappnet
11:38 ROUNDUP: Trump-Drohungen - Grönlands Regierungschef warnt vor Panik
11:34 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Fuchs SE auf 50 Euro - 'Buy'
11:24 AKTIEN IM FOKUS: Infineon und STMicro ziehen an - Gute Microchip-Vorgaben
11:18 Brandenburgs SPD/BSW-Koalition geplatzt
11:16 Alltag verteuert sich in Nordrhein-Westfalen nur noch etwas
11:12 VERMISCHTES/ROUNDUP/Winter in Europa: Selbst Spanier frieren bei Minusgraden
11:12 WDH/ROUNDUP/Winter in Europa: Selbst Spanier frieren bei Minusgraden
11:11 Bund und Länder wollen strukturschwache Regionen besser fördern