06.01.2026 11:24:44
EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: RWE Aktiengesellschaft
/ Share Buyback
Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. b of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Share buyback program 2024 - 2026 – Tranche No. 3 – Interim Report No. 5
In the period from 29 December 2025 to 2 January 2026, a total of 274,639 shares were purchased as part of the third tranche of the share buyback program of RWE Aktiengesellschaft, the start of which was announced on 2 December 2025.
The shares were purchased by a credit institution commissioned by the company as follows:
The total volume of shares acquired as part of the third tranche of the share buyback program in the time period from 3 December 2025 until and including 2 January 2026 amounts to 1,704,023 shares.
RWE Aktiengesellschaft
06.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Germany
|Internet:
|www.rwe.com
|End of News
|EQS News Service
|
2255334 06.01.2026 CET/CEST
Nachrichten zu RWE AG St.
|
11:24
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
11:24
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.01.26
|Energiepreise: RWE-Chef Krebber prognostiziert sinkende Strom- und Gaspreise (Spiegel Online)
|
02.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|16.12.25
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
