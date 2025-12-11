RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
40.09CHF
-0.30CHF
-0.74 %
12:09:45
SWX
11.12.2025 10:50:32
RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen.Trotz der jüngsten Rally bleibe der europäische Versorgersektor aussichtsreich, schrieb Peter Crampton in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Markt unterschätze dabei immer noch das Potenzial von RWE für künftiges Wachstum./mf/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43.25 €
|
Abst. Kursziel*:
20.23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
43.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.40%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
