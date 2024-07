ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Trotz der schon extrem positiven Stimmung am Markt sei er weiter optimistisch für die Anfang August anstehenden Halbjahreszahlen des Triebwerksbauers, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./gl/tih;