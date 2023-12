NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach einem Flugzeug-Großauftrag von Turkish Airlines auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Pence belassen. Die Bestellung von 220 Passagier- und Frachtjets der Airbus-Modellreihen A321neo und A350 sei ein "solider Gewinn" für den Flugzeugbauer und auch für den Triebwerkhersteller Rolls-Royce, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/tih;