Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
261.80CHF
-3.40CHF
-1.28 %
10:59:35
SWX
24.09.2025 09:19:12
Roche Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Sell" belassen. Der jährliche Pharmatag habe zwar guten Einblick geboten, aber doch wenig Neues gebracht, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag./ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
235.00 CHF
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
261.80 CHF
Abst. Kursziel*:
-10.24%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
261.39 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-10.10%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
