Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

352.20
CHF
1.70
CHF
0.49 %
11:20:22
SWX
27.01.2026 10:00:03

Roche Overweight

Roche
352.18 CHF 0.91%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 390 Franken auf "Overweight" belassen. Die Wirksamkeit des neuartigen Fettsenkers CT-388 sehe auf den ersten Blick recht gut aus, schrieb James Gordon am Dienstag anlässlich der Phase-II-Studiendaten des Abnehmmittels. Es brauche aber noch Details zur Sicherheit und Verträglichkeit./ag/mf ;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Overweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
390.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
351.90 CHF 		Abst. Kursziel*:
10.83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
352.18 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
10.74%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

