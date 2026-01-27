Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
352.20CHF
1.70CHF
0.49 %
11:20:22
SWX
27.01.2026 10:00:03
Roche Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 390 Franken auf "Overweight" belassen. Die Wirksamkeit des neuartigen Fettsenkers CT-388 sehe auf den ersten Blick recht gut aus, schrieb James Gordon am Dienstag anlässlich der Phase-II-Studiendaten des Abnehmmittels. Es brauche aber noch Details zur Sicherheit und Verträglichkeit./ag/mf ;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Overweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
390.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
351.90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10.83%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
352.18 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.74%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
11:15
|Roche verbucht mit neuartigem Fettsenker weiteren Forschungserfolg (AWP)
|
10:22
|Jefferies & Company Inc.: Underperform-Note für Roche-Aktie (finanzen.ch)
|
10:19
|Neutral für Roche-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse (finanzen.ch)
|
09:29
|Roche Aktie News: Roche am Dienstagvormittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
07:33
|Roche meldet positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze (Dow Jones)
|
26.01.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|10:00
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09:34
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|351.70
|0.34%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:31
|
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Netflix Halten
|10:19
|
Deutsche Bank AG
GSK Hold
|10:15
|
Deutsche Bank AG
PUMA Hold
|10:02
|
UBS AG
Deutsche Telekom Buy
|10:00
|
Barclays Capital
Roche Overweight
|09:34
|
Jefferies & Company Inc.
Roche Underperform
|09:26
|
Goldman Sachs Group Inc.
Roche Neutral