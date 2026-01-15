Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
Roche Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 390 Franken auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Overweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
390.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
347.50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
12.23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
347.39 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.27%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
