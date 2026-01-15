Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’510 0.3%  SPI 18’627 0.5%  Dow 49’026 -0.3%  DAX 25’305 0.1%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 6’051 0.8%  Gold 4’588 -0.8%  Bitcoin 77’587 0.0%  Dollar 0.8023 0.3%  Öl 63.8 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156
Top News
Analyse: Outperform-Bewertung für Beiersdorf-Aktie von Bernstein Research
Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
TSMC-Aktie im Fokus: NVIDIA-Auftragsfertiger überzeugt mit Quartalsgewinn in Rekordhöhe
Novo Nordisk-Aktie fällt trotz optimistischer UBS-Analyse - Expansionspläne im Fokus
Lummis-Gesetz bringt US-Krypto-Regulierung voran: Abstimmung für Januar 2026 geplant
Suche...
eToro entdecken

Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

346.70
CHF
2.60
CHF
0.76 %
14:33:47
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.01.2026 13:36:19

Roche Overweight

Roche
347.39 CHF 0.65%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 390 Franken auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Overweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
390.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
347.50 CHF 		Abst. Kursziel*:
12.23%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
347.39 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
12.27%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten