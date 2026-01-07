Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
Roche Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Roche im Zuge eines Analystenwechsels von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 275 auf 390 Franken angehoben. Für die Schweizer sehe er eine starke operative Entwicklung und Umsatzchancen durch weitere Produkteinführungen, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei die aktuelle Bewertung anspruchslos. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Overweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
390.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
332.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17.33%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
333.91 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.80%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
09:29
|Roche Aktie News: Roche am Vormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel: SMI zum Start des Mittwochshandels stärker (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Aufschläge in Zürich: Anleger lassen SLI schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
06.01.26
|SIX-Handel: SMI zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Roche Aktie News: Roche am Dienstagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
06.01.26
|SIX-Handel: nachmittags Pluszeichen im SLI (finanzen.ch)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|09:17
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.12.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|333.80
|1.18%
