07.01.2026 09:17:59

Roche Overweight

Roche
333.91 CHF 0.94%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Roche im Zuge eines Analystenwechsels von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 275 auf 390 Franken angehoben. Für die Schweizer sehe er eine starke operative Entwicklung und Umsatzchancen durch weitere Produkteinführungen, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei die aktuelle Bewertung anspruchslos. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Overweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
390.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
332.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
17.33%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
333.91 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
16.80%
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:17 Roche Overweight Barclays Capital
05.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.12.25 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
