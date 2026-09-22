Roche erzielt mit Abnehm/Diabetes-Wirkstoff positive Studienergebnisse

Basel (awp) - Roche hat in einer Phase-II-Studie mit dem Medikament Enicepatide positive Ergebnisse erzielt. Das Mittel soll Menschen mit Typ-2-Diabetes und Übergewicht helfen, den Blutzucker zu senken und Gewicht zu verlieren, wie der Pharmakonzern am Dienstag mitteilte. Enicepatide gehört zu der neuartigen Klasse der GLP-1/GIP-Rezeptoren

Bei Patienten, die die höchste Dosierung erhielten, sank der Langzeitblutzuckerwert (HbA1c) im Schnitt um 2,65 Prozentpunkte. Zudem verloren die Teilnehmer dieser Gruppe im Schnitt 15,5 Prozent ihres Körpergewichts.

Besonders ausgeprägt war der Effekt bei Patienten mit schlecht eingestelltem Blutzucker zu Studienbeginn: Bei ihnen sank der HbA1c-Wert um 4,13 Prozentpunkte. 90 Prozent der Teilnehmer, die die höchste Dosis erhielten, erreichten nach 48 Wochen einen HbA1c-Wert von höchstens 6,5 Prozent. 62 Prozent lagen sogar unter 5,7 Prozent und damit im normalen Bereich.

Kaum Studienabbrüche

Das Sicherheitsprofil von Enicepatide entsprach laut Roche jenem anderer Medikamente aus der gleichen Wirkstoffklasse. Unerwünschte Wirkungen waren überwiegend leichte bis mittelschwere Magen-Darm-Beschwerden, und nur 2 Prozent der Teilnehmer in den Enicepatide-Gruppen brachen die Behandlung deshalb ab.

Enicepatide ist noch nicht zugelassen. Roche plant, ab der ersten Hälfte 2027 Phase-III-Studien zur Blutzuckerkontrolle sowie zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu starten. Zwei laufende Phase-III-Studien zur Gewichtsreduktion sind bereits im Gang.

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