Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Unter Verweis auf die Pipeline-Fortschritte schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung, dass die "Verjüngung" im Pharma-Geschäft auf Kurs sei./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / UTC



