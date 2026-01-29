Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Roche Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Unter Verweis auf die Pipeline-Fortschritte schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung, dass die "Verjüngung" im Pharma-Geschäft auf Kurs sei./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Outperform
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
400.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
341.90 CHF 		Abst. Kursziel*:
16.99%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
348.18 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
14.88%
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

