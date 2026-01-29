Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
348.00CHF
9.70CHF
2.87 %
15:26:19
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.01.2026 13:18:05
Roche Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Unter Verweis auf die Pipeline-Fortschritte schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung, dass die "Verjüngung" im Pharma-Geschäft auf Kurs sei./ck/rob/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Outperform
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
400.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
341.90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
16.99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
348.18 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.88%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
13:58
|Roche-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral (finanzen.ch)
|
12:29
|Roche Aktie News: Roche am Donnerstagmittag billiger (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: SLI verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|Roche Aktie News: Roche am Vormittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Rot: SLI legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)