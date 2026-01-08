Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Der Kerngewinn je Aktie dürfte im zweiten Halbjahr 2025 die Marktschätzungen um 3 Prozent übertroffen haben, glaubt Analyst Richard Vosser. Er rechnet 2026 aber mit stärkerem Gegenwind für den Pharmakonzern von der Währungsseite, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Daher müssten die Konsensschätzungen für den diesjährigen Kerngewinn je Aktie wohl etwas sinken./rob/ajx/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
338.30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3.46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
337.20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.80%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
12:26
|SLI-Handel aktuell: SLI am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:29
|Roche Aktie News: Roche am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Rot: SLI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
07.01.26