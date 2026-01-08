Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’286 -0.3%  SPI 18’306 -0.4%  Dow 48’822 -0.4%  DAX 25’059 -0.3%  Euro 0.9311 0.0%  EStoxx50 5’904 -0.3%  Gold 4’426 -0.7%  Bitcoin 71’740 -1.5%  Dollar 0.7977 0.0%  Öl 61.0 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Zurich Insurance1107539
Top News
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Zurich Insurance-Aktie mit Buy
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Jungfraubahn-Aktie unverändert: Konzern setzt sich langfristige Ziele
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Zalando-Aktie
Roche-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral
Suche...

Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

337.30
CHF
-0.90
CHF
-0.27 %
14:20:34
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.01.2026 13:20:01

Roche Neutral

Roche
337.20 CHF 0.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Der Kerngewinn je Aktie dürfte im zweiten Halbjahr 2025 die Marktschätzungen um 3 Prozent übertroffen haben, glaubt Analyst Richard Vosser. Er rechnet 2026 aber mit stärkerem Gegenwind für den Pharmakonzern von der Währungsseite, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Daher müssten die Konsensschätzungen für den diesjährigen Kerngewinn je Aktie wohl etwas sinken./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 21:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
350.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
338.30 CHF 		Abst. Kursziel*:
3.46%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
337.20 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
3.80%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse