Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
326.00CHF
-2.20CHF
-0.67 %
14:28:39
SWX
05.01.2026 13:02:12
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Jüngste IQVIA-Daten stützten seine Prognosen für das Wachstum von Roche in den USA im vierten Quartal weitgehend, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
350.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
326.40 CHF
Abst. Kursziel*:
7.23%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
326.28 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
7.27%
Analyst Name::
Richard Vosser
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
12:29
|Roche Aktie News: Roche am Mittag schwächer (finanzen.ch)
12:26