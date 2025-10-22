Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Roche von 327 auf 324 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der erhöhte Ausblick des Pharmakonzerns sei angesichts hoher Erwartungen verpufft, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Roche habe von den bekannten Wachstumsträgern in der Pharmasparte profitiert und damit die Belastungen durch Generikakonkurrenz und Preisreformen in China mehr als neutralisiert./rob/tih/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Kaufen
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
271.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
270.80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Elmar Kraus
|
KGV*:
-
