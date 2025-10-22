Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.10.2025 17:07:48

Roche Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Roche von 327 auf 324 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der erhöhte Ausblick des Pharmakonzerns sei angesichts hoher Erwartungen verpufft, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Roche habe von den bekannten Wachstumsträgern in der Pharmasparte profitiert und damit die Belastungen durch Generikakonkurrenz und Preisreformen in China mehr als neutralisiert./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

