Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’194 0.3%  SPI 16’919 0.1%  Dow 45’418 0.3%  DAX 24’130 -0.1%  Euro 0.9352 0.0%  EStoxx50 5’392 0.2%  Gold 3’378 -0.5%  Bitcoin 89’417 -0.6%  Dollar 0.8068 0.3%  Öl 67.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rio Tinto mit neuem CEO: Konzern wird neu strukturiert - Aktie profitiert
Aroundtown verbucht Gewinn und bestätigt Jahresziele - Aroundtown-Aktie trotzdem schwach
Darum erholt sich der Dollar zu Euro und Franken
Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse
Novo Nordisk-Aktie fester: Kann die Produkt-Pipeline den Abwärtstrend brechen?
Suche...

Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

58.06
CHF
-2.86
CHF
-4.69 %
19.06.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2025 09:50:17

Rio Tinto Sector Perform

Rio Tinto
50.03 CHF 0.05%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 4800 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Veränderungen in der Organisationsstruktur unter der neuen Führung des Bergbaukonzerns seien ebenso wenig überraschend wie der Portfolioumbau, schrieb Ben Davis am Mittwoch./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 03:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 03:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
48.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
53.70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Rio Tinto plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:50 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
18.08.25 Rio Tinto Neutral UBS AG
08.08.25 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
04.08.25 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen