Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.08.2025 09:50:17
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 4800 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Veränderungen in der Organisationsstruktur unter der neuen Führung des Bergbaukonzerns seien ebenso wenig überraschend wie der Portfolioumbau, schrieb Ben Davis am Mittwoch./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 03:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 03:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
48.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
53.70 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Davis
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
