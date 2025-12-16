Palantir-Aktie zwischen Hype und Realität: Warum Analysten zur Vorsicht mahnen

• Palantir-Aktie in den vergangenen Wochen mit Auf und Ab• Zwischen Kurshoffnung und Risiken• Analystenstimmung durchwachsen

Kursrutsch fordert Anlegern Geduld ab

Die Aktie von Palantir Technologies zeigte sich in den vergangenen Wochen volatil. Von ihrem Jahreshoch entfernte sich das Papier inzwischen um rund 11 Prozent. Auf Jahressicht liegt das Kursplus jedoch immerhin noch bei stolzen 142,3 Prozent.

Dementsprechend fragen sich viele Anleger, ob der Anteilsschein jetzt am Wendepunkt steht oder weiter unter Druck bleibt. Bewertungsängste geben den Ton an: Investoren zweifeln, ob die bisherigen Wachstumsprognosen tatsächlich die ambitionierte Bewertung rechtfertigen.

Am Dienstag setzte sich eine stärkere Tendenz durch. So ging es im NASDAQ-Handel 2,46 Prozent aufwärts auf 187,75 US-Dollar.

Stimmungsbild schwankt zwischen Angst und Hoffnung

Das aktuelle Sentiment ist laut CoinCodex neutral, doch der Fear-&-Greed-Index steht klar auf "Fear" - viele Anleger agieren also mit spürbarer Vorsicht. Technisch betrachtet geben insbesondere längerfristige gleitende Durchschnitte (EMAs & SMAs) klassische Kaufsignale, da sie unterhalb des aktuellen Kurses verlaufen. Kurzfristige Trends zeigen hingegen noch vereinzelt rote Lichter: Hier signalisieren einige Indikatoren weiterhin Vorsicht.

Prognose: Seitwärts mit leichtem Aufwärtstrend?

Ein aktuelles Prognosemodell sieht Palantir auf Sicht der kommenden Tage seitwärts tendieren, mit der Chance auf moderate Gewinne. Die Aktie wird auf dieser Grundlage als "good stock to buy" eingestuft - allerdings basiert diese Einschätzung ausschliesslich auf algorithmischer Charttechnik und nicht auf fundamentalen Analysen klassischer Investmenthäuser. Anleger sollten dieses Modell daher eher als kurzfristigen Taktgeber denn als Langfriststrategie verstehen.

Vertrauen leidet unter Insider- und Grossinvestor-Verkäufen

Ganz im Hintergrund wirken zudem noch die Altlasten der vergangenen Monate: Grosse Aktienpakete wurden von prominenten Haltern wie Ark Invest (über 300.000 Anteilsscheine) und CEO Alex Karp auf den Markt geworfen. Diese Verkäufe lasten weiter auf dem Vertrauen vieler Anleger und verstärken die Unsicherheit, wie nachhaltig die Bewertung aufrechtzuerhalten ist - ein Thema, das auch in aktuellen Kommentaren immer wieder zu hören ist.

Analysten bleiben vorsichtig

Auch unter Analysten bleibt man gegenüber der Palantir-Aktie vorsichtig. Via Daten von TipRanks ergibt sich für das Papier aus 16 Analystenratings (3x buy, 11x hold, 2x sell) eine Halteempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 187,87 US-Dollar, wobei die höchste Prognose bei 255,00 US-Dollar und die niedrigste bei 50,00 US-Dollar liegt.

Redaktion finanzen.ch