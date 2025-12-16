Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’057 0.2%  SPI 17’920 0.0%  Dow 48’114 -0.6%  DAX 24’077 -0.6%  Euro 0.9343 -0.1%  EStoxx50 5’718 -0.6%  Gold 4’303 -0.1%  Bitcoin 69’841 1.6%  Dollar 0.7952 -0.1%  Öl 58.8 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Tesla11448018NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Tesla-Aktie mit neuem Allzeithöchststand: Tesla peilt komplette Batteriefertigung in Deutschland an - Fahrautonomie bleibt im Blick
ServiceNow-Aktie mit Erholung nach Kursrutsch: Gerüchte und Analystenskepsis halten nicht an
Palantir-Aktie zwischen Hype und Realität: Warum Analysten zur Vorsicht mahnen
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
Pfizer-Aktie fällt: 2026 weniger Gewinn erwartet - Covid-Umsatz rückläufig
Suche...

Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bewertungsdruck 16.12.2025 22:18:00

Palantir-Aktie zwischen Hype und Realität: Warum Analysten zur Vorsicht mahnen

Palantir-Aktie zwischen Hype und Realität: Warum Analysten zur Vorsicht mahnen

Die Palantir-Aktie erlebt turbulente Wochen zwischen Kursfantasie und Ernüchterung. Während das Papier seit Jahresbeginn kräftig zulegte, nahmen zuletzt auch Sorgen unter den Anlegern zu.

Palantir
146.24 CHF -0.52%
Kaufen Verkaufen
• Palantir-Aktie in den vergangenen Wochen mit Auf und Ab
• Zwischen Kurshoffnung und Risiken
• Analystenstimmung durchwachsen

Kursrutsch fordert Anlegern Geduld ab

Die Aktie von Palantir Technologies zeigte sich in den vergangenen Wochen volatil. Von ihrem Jahreshoch entfernte sich das Papier inzwischen um rund 11 Prozent. Auf Jahressicht liegt das Kursplus jedoch immerhin noch bei stolzen 142,3 Prozent.
Dementsprechend fragen sich viele Anleger, ob der Anteilsschein jetzt am Wendepunkt steht oder weiter unter Druck bleibt. Bewertungsängste geben den Ton an: Investoren zweifeln, ob die bisherigen Wachstumsprognosen tatsächlich die ambitionierte Bewertung rechtfertigen.
Am Dienstag setzte sich eine stärkere Tendenz durch. So ging es im NASDAQ-Handel 2,46 Prozent aufwärts auf 187,75 US-Dollar.

Stimmungsbild schwankt zwischen Angst und Hoffnung

Das aktuelle Sentiment ist laut CoinCodex neutral, doch der Fear-&-Greed-Index steht klar auf "Fear" - viele Anleger agieren also mit spürbarer Vorsicht. Technisch betrachtet geben insbesondere längerfristige gleitende Durchschnitte (EMAs & SMAs) klassische Kaufsignale, da sie unterhalb des aktuellen Kurses verlaufen. Kurzfristige Trends zeigen hingegen noch vereinzelt rote Lichter: Hier signalisieren einige Indikatoren weiterhin Vorsicht.

Prognose: Seitwärts mit leichtem Aufwärtstrend?

Ein aktuelles Prognosemodell sieht Palantir auf Sicht der kommenden Tage seitwärts tendieren, mit der Chance auf moderate Gewinne. Die Aktie wird auf dieser Grundlage als "good stock to buy" eingestuft - allerdings basiert diese Einschätzung ausschliesslich auf algorithmischer Charttechnik und nicht auf fundamentalen Analysen klassischer Investmenthäuser. Anleger sollten dieses Modell daher eher als kurzfristigen Taktgeber denn als Langfriststrategie verstehen.

Vertrauen leidet unter Insider- und Grossinvestor-Verkäufen

Ganz im Hintergrund wirken zudem noch die Altlasten der vergangenen Monate: Grosse Aktienpakete wurden von prominenten Haltern wie Ark Invest (über 300.000 Anteilsscheine) und CEO Alex Karp auf den Markt geworfen. Diese Verkäufe lasten weiter auf dem Vertrauen vieler Anleger und verstärken die Unsicherheit, wie nachhaltig die Bewertung aufrechtzuerhalten ist - ein Thema, das auch in aktuellen Kommentaren immer wieder zu hören ist.

Analysten bleiben vorsichtig

Auch unter Analysten bleibt man gegenüber der Palantir-Aktie vorsichtig. Via Daten von TipRanks ergibt sich für das Papier aus 16 Analystenratings (3x buy, 11x hold, 2x sell) eine Halteempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 187,87 US-Dollar, wobei die höchste Prognose bei 255,00 US-Dollar und die niedrigste bei 50,00 US-Dollar liegt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NASDAQ revolutioniert den Aktienmarkt: Nahezu Rund-um-die-Uhr-Handel geplant

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten