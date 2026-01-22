Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
69.13CHF
-1.02CHF
-1.46 %
10:31:11
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.01.2026 09:40:03
Rio Tinto Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionsdaten des Bergwerkskonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. Diese seien stark gewesen, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Segmente hätten die Erwartungen um zwei bis sechs Prozent überboten. Für die wichtige Mine Pilbara habe Rio Tinto ein Rekordquartal ausgewiesen./bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
62.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
75.21 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
65.36 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
09:28
|Handel in Europa: Zum Handelsstart Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09:28
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.ch)
|
21.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Rio Tinto plc
|09:40
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:40
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|09:40
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|69.13
|-1.46%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:47
|
JP Morgan Chase & Co.
Michelin Neutral
|09:43
|
Goldman Sachs Group Inc.
Volkswagen Neutral
|09:41
|
JP Morgan Chase & Co.
Vestas Wind Systems A-S Overweight
|09:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Energy Overweight
|09:40
|
Deutsche Bank AG
Rio Tinto Hold
|09:37
|
Deutsche Bank AG
Diageo Hold
|09:36
|
Deutsche Bank AG
Dürr Hold