Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

69.13
CHF
-1.02
CHF
-1.46 %
10:31:11
BRXC
22.01.2026 09:40:03

Rio Tinto Hold

Rio Tinto
69.13 CHF -1.46%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionsdaten des Bergwerkskonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. Diese seien stark gewesen, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die wichtigsten Segmente hätten die Erwartungen um zwei bis sechs Prozent überboten. Für die wichtige Mine Pilbara habe Rio Tinto ein Rekordquartal ausgewiesen./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
62.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
75.21 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
65.36 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:40 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
07:29 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
21.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
16.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
