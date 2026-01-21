Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.01.2026 10:50:07

Rio Tinto Sector Perform

Rio Tinto
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum vierten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe einen starken Jahresabschluss verzeichnet, schrieb Ben Davis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei allen Rohstoffen außer Aluminium seien die Markterwartungen und seine Prognosen übertroffen worden. Besonders stark sei die Förderung von Eisenerz ausgefallen./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:43 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
60.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
75.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
66.47 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

