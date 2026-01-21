Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
69.71CHF
3.12CHF
4.69 %
16:24:05
BRXC
21.01.2026 14:42:38
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 von 6000 auf 6100 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die gegenwärtige operative Entwicklung des Bergbaukonzerns. Die Preise für Kupfer und Aluminium untermauerten die Geschäftsziele für 2026./rob/bek/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 07:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 07:44 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Rio Tinto plc
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
61.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
76.08 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
66.19 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Davis
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
