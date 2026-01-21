Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’158 -0.1%  SPI 18’202 0.0%  Dow 48’865 0.8%  DAX 24’576 -0.5%  Euro 0.9290 0.3%  EStoxx50 5’883 -0.2%  Gold 4’826 1.3%  Bitcoin 71’345 2.3%  Dollar 0.7938 0.5%  Öl 64.8 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Wie sich der Konzern ohne Buffett zu Bitcoin positioniert
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Visa vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?
S&P 500-Titel ConocoPhillips-Aktie: So viel hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 3 Jahren gekostet
S&P 500-Papier Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of America-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
eToro entdecken

Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

69.71
CHF
3.12
CHF
4.69 %
16:24:05
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.01.2026 14:42:38

Rio Tinto Sector Perform

Rio Tinto
69.81 CHF 4.83%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 von 6000 auf 6100 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die gegenwärtige operative Entwicklung des Bergbaukonzerns. Die Preise für Kupfer und Aluminium untermauerten die Geschäftsziele für 2026./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 07:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 07:44 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
61.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
76.08 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
66.19 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten