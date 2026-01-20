Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

69.20
CHF
-0.96
CHF
-1.36 %
09:16:01
BRXC
22.01.2026 07:29:08

Rio Tinto Hold

Rio Tinto
69.20 CHF -1.36%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionsdaten zum Schlussquartal 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Analyst Richard Hatch attestierte dem Bergwerkskonzern eine starke Eisenerzförderung. Diese stelle einen Rekord dar und habe seine Erwartung übertroffen, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege nun auf Aussagen des Managements zu einem Zusammengehen mit Glencore./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
53.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
76.56 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
65.82 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Hatch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse