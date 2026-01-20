Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
Rio Tinto Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionsdaten zum Schlussquartal 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Analyst Richard Hatch attestierte dem Bergwerkskonzern eine starke Eisenerzförderung. Diese stelle einen Rekord dar und habe seine Erwartung übertroffen, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege nun auf Aussagen des Managements zu einem Zusammengehen mit Glencore./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
53.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
76.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
65.82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Hatch
|
KGV*:
-
